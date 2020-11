Itapemirim: 600 novas VAGAS de EMPREGO no Brasil; confira os cargos

O grupo Itapemirim, empresa de transporte rodoviário, faz saber aos interessados a abertura de inscrições para vagas de emprego em sua companhia aérea. No total, foram disponibilizadas 600 oportunidades de emprego para diversas áreas de atuação. A empresa foi anunciada em fevereiro deste ano e será chamada de Ita Transportes Aéreos pelo sócio do grupo, Sidnei Piva.

De acordo com Rodrigo Vilaça, presidente do grupo, será necessário, por aeronave, um total de 67 funcionários, sejam dentro do veículo ou no trabalho em solo. A empresa deve dar início aos trabalhos em março de 2021.

No entanto, apesar de ter início apenas no ano que vem, as primeiras aeronaves já devem chegar neste mês. O presidente do grupo informa que, até o fim deste ano, serão recebidos pela Ita Transportes Aéreos três aviões Airbus A320 de um total de dez previstos para a primeira fase. Ainda, de acordo com o líder, se tudo seguir como planejado, em três anos serão um total de 56 aeronaves disponíveis.

Para o financiamento do novo projeto da empresa, foi cogitado um fundo dos Emirados Árabes. No entanto, o plano não foi confirmado, fazendo com que o grupo, que hoje se recupera judicialmente, converse com outros dois fundos, a procura de um acordo. Atualmente, a empresa de transportes aéreos é financiada com capital próprio.

Segundo o presidente do grupo, a Ita Transportes Aéreos nasce dissociada da recuperação judicial, livre de qualquer dívida.

Ainda, foi informado que o âmbito do projeto mudou de regional para nacional, em razão da pandemia. No planejamento que está em fase de aprovação na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) , a empresa possuirá hub em quatro aeroportos, sendo em Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF) e em mais uma cidade do Nordeste, que até o momento não foi definida. No total, serão 16 aeroportos no país.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem cadastrar o currículo através do site de recrutamento da empresa.