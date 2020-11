Itaú terá serviço de compartilhamento de carros elétricos em 2021

O serviço de bicicletas para aluguel do Itaú Unibanco vai ganhar uma expansão, agora para o compartilhamento de carros elétricos. O projeto é chamado de “vec Itaú” e foi revelado nesta quinta-feira (12).

Em resumo, o funcionamento é um aluguel temporário de veículos que pertencem ao serviço e encontram-se parados. Para isso, você precisa encontrar uma das estações de estacionamento dos automóveis por um aplicativo no celular, desbloqueá-lo para uso e devolver o carro em um desses espaços após o uso. Até agora, três modelos foram confirmados: Jaguar I-Pace, BMW i3 e JAC iEV40.

Por enquanto, o preço não foi definido pelo Itaú, mas o banco está em busca de uma forma de pagamento que inclua uma tarifa fixa de desbloqueio e acréscimos de acordo com o tempo de uso. A Ucorp é a parceira responsável por criar o app e a infraestrutura do serviço e a ConectCar, que libera a entrada em pedágios e estacionamentos automaticamente, também faz parte do projeto.

Quando?

O piloto do vec Itáu está programado para fevereiro de 2021, mas apenas funcionários do banco em São Paulo terão direito ao aluguel neste primeiro momento, para usar entre os prédios da instituição. Apenas no segundo semestre do ano que vem o serviço será liberado para todos os habitantes da cidade. Ainda não se fala na expansão para outras regiões do Brasil.