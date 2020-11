Após passada as eleições municipais 2020 em Penedo, chegou a vez de candidatos agradecerem a votação e para outros, além disso, reconhecerem a derrota nas urnas, como acontece tradicionalmente na política.

Ivana Toledo e Carlos da Educação, candidatos derrotados a prefeito e vice-prefeito de Penedo, usaram a rádio Francês FM de Penedo – 106.3 Mhz, no programa do Lula Costa, para falar com seus eleitores e população de Penedo em geral.

Carlos da Educação alegou que não foi porque não logrou êxito nas eleições que não iria de público agradecer aos 10.397 votos conquistados nessas eleições. O empresário enalteceu a democracia das eleições onde a vontade do povo prevaleceu, porém, alegou que houve exagero por parte do Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo, segundo ele, com abuso de poder econômico.

GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUARAM CONTRA COVID-19

Carlos criticou a gratificação dada pela Prefeitura Municipal de Penedo aos servidores que trabalharam na COVID-19. Ele alegou que a renumeração deveria ser dada após o pleito eleitoral para que houvesse eleições justas, segundo ele.

Vale ressaltar que o projeto de lei, onde beneficiava esses servidores, foi aprovado pelos vereadores no dia 02 de outubro do corrente ano, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Penedo.

A gratificação premiou os trabalhadores da Unidade de Síndromes Gripais, UPA, postos de saúde, Laboratório Municipal, Centro de Diagnóstico, Vigilância Sanitária; e pessoal da Assistência Social.

IVANA TOLEDO VIAJARÁ COM A FAMÍLIA

Também agradecendo os votos, na mesma linha de seu vice, Ivana Toledo declarou que agora irá viajar com a família para descansar e retornará para Penedo em breve. A candidata fez questão de elogiar alguns de seus eleitores e destacou a hombridade do seu adversário, Dr. Tico, que ao receber o resultado das eleições tratou de ligar imediatamente para ela. Ivana também elogiou a postura do candidato Júnior, do Cidadania, que desistiu de sua candidatura na semana das eleições para apoiar ela.

“Eu acho que as pessoas foram as urnas, fizeram a sua escolha e agora só nos resta torcer para que venha um bom governo” disse Ivana Toledo.

Alguns eleitores também tiveram a oportunidade de participar do programa, por telefone, e reafirmaram o compromisso com os candidatos em eleições vindouras.

Ivana finalizou sua entrevista acusando que servidores municipais foram coagidos a não receberem em suas residências os candidatos de oposição. Ela terminou sua fala afirmando que acredita que com o novo gestor (Ronaldo Lopes) os servidores serão mais livres.