Ivana faz viagem com Cláudio virar ‘espanta namorado’ · .

Ivana (Carol Duarte) transformará uma viagem romântica com Cláudio (Gabriel Stauffer) em um desastre em A Força do Querer. Confusa com o próprio gênero, a jogadora de vôlei da novela das nove afastará o pretendente por achar que ele não a aceitará do jeito que é. A irmã de Ruy (Fiuk) se esquivará de carinhos e usará faixa amassando seus seios debaixo de camisetas largas e masculinas. Ela se autoboicotará para espantar o namorado.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 12 na trama de Gloria Perez, o casal estará arrumando as malas para fazer uma viagem romântica. A essa altura do folhetim, Cláudio terá passado um ano nos Estados Unidos e voltado ao Rio de Janeiro com o intuito de levar Ivana para morar com ele.

“Eu ficava lá em São Francisco só imaginando a hora que a gente ia estar junto de novo”, disparará o mocinho. Ivana sorrirá sem graça, e ele continuará sua declaração de amor. O rapaz reforçará que está completamente apaixonado pela filha de Eugênio (Dan Stulbach).

“Tão chata, né? Tão cheia de conflito”, responderá a prima de Simone (Juliana Paiva), quebrando o clima romântico. O futuro genro de Joyce (Maria Fernanda Cândido) não dará ouvidos aos protestos da amada e voltará a elogiá-la.

Para acabar com o clima, Ivana o apressará dizendo que eles precisam cair logo na estrada. Cláudio estranhará o figurino masculino da loira para ir ao passeio e perguntará se ela trocará de roupa. A sobrinha de Silvana (Lilia Cabral) se negará a colocar peças desconfortáveis.

Carol Duarte em cena de A Força do Querer

“Tá certo, mas de noite vai ser como a gente combinou”, reforçará o personagem de Gabriel Stauffer. O rapaz mostrará uma sacola de presente para a namorada, mas se negará a lhe mostrar o conteúdo antes da esperada primeira vez na cama.

Com medo de ferir os sentimentos do moreno, Ivana concordará timidamente com a ideia. Antes de saírem, a loira passará no banheiro para terminar de se ajeitar para a viagem.

O telespectador notará que ela usa uma faixa para encobrir o seios e diminuir o volume. Ela até tentará tirá-la antes de cair na estrada com o namorado para agradá-lo, porém, mudará de ideia e reforçará o tecido, apertando ainda mais as mamas.

