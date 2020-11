Jake fala que não devia fazer casal no programa

Em uma conversa descontraída na sala durante a tarde de hoje em “A Fazenda 2020” (RecordTV), Jake Oliveira revelou o conselho que recebeu de sua assessora antes de entrar no reality.

O papo com Jojo Todynho aconteceu na sala, pouco depois do anúncio do resultado de uma atividade feita por um patrocinador, que premiou Biel com uma “wish-list” de presentes e um “poder secreto” para ser usado na próxima roça, a ser formada amanhã.

Minha assessora falou: ‘Não faça casal’. Mas, se fizer, a gente segura o rojão aqui fora. Três semanas depois…”

Ela formou casal com Mariano, com que teve algumas brigas no fim de semana — no entanto, já voltaram a se entender. Em seguida, a modelo contou qual foi o outro conselho que recebeu de sua assessoria: “Ela também me falou para seguir meus princípios”, pontuou.

Pouco depois, Jojo comentou sobre seu próprio temperamento dentro da casa. “Eu sou uma pessoa dificílima de lidar, eu tenho conhecimento disso. Só que eu estou em um lugar fora da minha casa. Na minha casa eu tenho minhas manias”, explicou a funkeira.