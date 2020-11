JBS anuncia novas vagas de EMPREGO no Brasil; conheça os cargos

Desempregado? A indústria de alimentos, JBS, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego, disponíveis para diferentes áreas de atuação. A empresa oferece 66 novas vagas no momento.

“JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína e de frango e no processamento de couros.”

Com sede na cidade de São Paulo, a Companhia está presente em 15 países . Em todos os locais onde atua, os mais de 240 mil colaboradores seguem as mesmas diretrizes em relação aos aspectos de sustentabilidade – econômico, social e ambiental –, inovação, qualidade e segurança dos alimentos, com a adoção das melhores práticas, sempre pautados pela mesma Missão e Valores.

A empresa informa que os salários são compatíveis com o mercado. Os requisitos e benefícios adicionais variam para cada vaga. Confira abaixo alguns caragos disponíveis:

Cargos

Analista Tributário

Supervisor de Meio Ambiente

Vendedor Externo

Analista de PCP

Analista de Recursos Humanos

Almoxarife

Analista de Recursos Humanos Business Partner

Vendedor Sênior Nature Incrível e Gourmet

Analista de Sustentabilidade

Auxiliar de Jardinagem

Ajudante de Armazém

Analista de Logística

Auxiliar de Higienização II

Conferente – Pátio; entre outros cargos.

Além das vagas citadas, a empresa também disponibiliza um programa de inclusão para pessoas com deficiência.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no site de vagas da empresa e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.