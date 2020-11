Jean Cléber quer sequência positiva do Marítimo na temporada

O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), revelou o desejo de todos no elenco português em fazer uma boa sequência na temporada nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta do grupo é vencer os jogos que virão para que a equipe possa crescer de produção em 2020.

– O plantel tem lutado muito para melhorar seu desempenho em campo e para voltar a fazer uma boa sequência na temporada. O grupo sabe da importância disso e está se dedicando ao máximo para atingir seus objetivos nos próximos meses – disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, seu retorno ao futebol português tem sido muito especial.

– Retornei focado em fazer um grande ano com a camisa do Marítimo. Tenho lutado muito para que isso seja possível e para atingir meus objetivos durante a temporada.