Jemerson assina com o Corinthians e já inicia trabalhos no CT do clube

Falta pouco para o torcedor do Corinthians ver o anúncio do novo reforço do clube para a temporada. Isso porque Jemerson assinou contrato até o meio do ano que vem e em breve será confirmado de forma oficial. O zagueiro, inclusive, já treina no CT Joaquim Grava com os profissionais do Alvinegro. As informações foram divulgadas pelo UOL e pelo GE, e confirmadas pelo LANCE!.

Após realizar exames e outros procedimentos de praxe para confirmar a contratação, Jemerson firmou seu vínculo até o meio do ano que vem, com possibilidade de renovação ao término do período. Para virar reforço do Timão, o zagueiro rescindiu contrato com o Monaco, seu antigo clube, com o qual tinha acordo contratual justamente até a metade de 2021.

Interessado na vinda imediata e em definitivo do ex-Atlético-MG, o Timão topou pagar cerca de 700 mil euros (R$ 4,5 milhões) para liberar o jogador de forma antecipada do contrato com o clube monegasco. Corinthians e o estafe do atleta optaram por fazer um vínculo curto neste primeiro momento e depois renovar com novas bases salariais e luvas. Assim que um novo contrato for firmado, os franceses ficarão com 20% de uma futura venda.

Há mais de nove meses sem atuar, já que sua última partida oficial foi no fim de janeiro deste ano, Jemerson deve precisar de um pouco mais de tempo com treinos específicos para estar em condições de jogo. Por isso, ele já iniciou as atividades no CT Joaquim Grava com os preparadores físicos do clube.

Vale lembrar que Jemerson ainda não teve contato com todo o grupo, pois o elenco está em Belo Horizonte, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo América-MG, e de lá partirá direto para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO, neste sábado, às 21h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.