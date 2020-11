Jemerson chega para acertar com Corinthians, revela dicas de Jô e elogia: ‘Clube enorme mundialmente’

O zagueiro Jemerson, 28, desembarcou em São Paulo na manhã desta terça-feira (3) vindo de Monaco, onde defendeu o clube local por quatro anos. Ele vai assinar contrato com o Corinthians até junho do próximo ano e demonstrou empolgação com o que já ouviu.

“Troquei mensagem com o Jô outro dia e ele me deu umas dicas, é bom chegar num grupo conhecido, com atletas com quem você jogou, isso ajuda na adaptação”, disse o defensor para o “GloboEsporte.com”. “Foi um papo legal, perguntei como era o dia a dia do Corinthians, ele falou da grandeza do clube. Essas coisas que jogadores conversam.”

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Além de Jô, Jemerson já atuou com Fábio Santos e Michel Macedo nos tempos de Atlético-MG. Na equipe de Belo Horizonte também teve contato com outros nomes acostumados à pressão no Corinthians, como Elias, Rosinei.

Quando questionado sobre a longa ausência dos gramados –não atua desde 28 de janeiro–, ele disse que ainda é cedo para fazer qualquer projeção. Prefere começar a treinar e conversar com o técnico Vagner Mancini. “Melhor esperar os exames”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“É uma oportunidade boa. Quando a pessoa fica muito tempo parada e aparece uma oportunidade dessas, não pode deixar escapar. O Corinthians é um time enorme mundialmente, não pensei duas vezes. Quero jogar, agora é focar e trabalhar bastante, conseguir recuperar o tempo perdido e ajudar o Corinthians”, disse Jemerson.

Aos 28 anos, ele tem passagens pelo Atlético-MG e Monaco, onde fez parte do elenco campeão francês em 2016/17. Mas é no “Galo” que triunfou mais. Foram dois Estaduais, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.