Jesus pede para Benfica voltar a tentar tirar Guga do Atlético-MG, e negócio pode sair por R$ 38 milhões

Sonho antigo de Jorge Jesus desde os tempos de Flamengo, Guga está novamente na mira do treinador. Segundo informações publicadas nesta quarta-feira (11) pelo jornal Record, de Portugal, o técnico já colocou a contratação do lateral-direito como uma das prioridades do Benfica para o próximo mercado de transferências.

Mas para tirar o jogador do Atlético-MG, os Encarnados sabem que precisarão de um aporte financeiro importante. De acordo com a publicação, o clube português trabalha com um investimento de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). Esta quantia, no entanto, ainda é inferior à pedida pelo clube brasileiro no passado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Ainda segundo informa o jornal Record, Guga já esteve na mira do Benfica antes da chegada de Jorge Jesus. A negociação, no entanto, teria esfriado pela pedida do clube mineiro à época: 10 milhões de euros.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

A chegada do jogador à Luz seria a prioridade de Jorge Jesus pelos problemas que o treinador tem enfrentado nesta temporada. Após perder André Almeida, que sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno no joelho direito, o técnico, segundo o jornal, não tem ficado satisfeito com as atuações de Gilberto, outro reforço dos Encarnados.

Titular de Jorge Sampaoli no Atlético-MG, Guga tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2023. Além do Benfica, quem esteve perto de tirar o lateral do Galo para a Europa foi o Spartak, da Rússia.