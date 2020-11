‘Jetman’ Vince Reffet morre aos 36 anos em acidente com jetpack

O piloto e acrobata francês Vincent “Vince” Reffet, parte da equipe Jetman, morreu aos 36 anos após um acidente durante um treino. A confirmação veio por meio da própria página da empresa, sediada em Dubai.

“É com uma tristeza inimaginável que anunciamos o falecimento do piloto da Jetman, Vincent (Vince) Reffet. (…) Vince era um atleta talentoso e um membro muito amado e respeitado da nossa equipe. Nossos pensamentos e orações estão com a família e com todos que conheceram e trabalharam com ele”, diz o comunicado.

A Jetman vai investigar junto com as autoridades o que causou o acidente, mas não detalhou exatamente o que Reffet estava praticando. O último grande ato do piloto com repercussão mundial foi um voo a 1.800 metros de altura na cidade dos Emirados Árabes Unidos, confirmando as melhorias no traje, agora capaz de decolar verticalmente sem a necessidade de saltar de um avião.

Sediada em Dubai, a companhia é a responsável por produzir uma espécie de uniforme de voo de fibra de carbono, usando jetpacks nas asas. O piloto mais famoso da equipe é Yves Rossi, que desde 2006 realiza testes com mochilas propulsoras. Ambos chegaram a realizar exibições em dupla nos céus da região.

Vince fazia acrobacias com o traje desde 2015.Fonte: Jetman

Reffet era filho de paraquedistas e ficou famoso realizando saltos antes de integrar a Jetman, em 2015. Ele foi um dos primeiros habilitados a utilizar o traje além de Rossi.