Jim Gaffigan entra para o elenco da 2ª temporada de Stargirl

A 2ª temporada da série Stargirl terá o ator e comediante Jim Gaffigan em um dos papéis centrais da produção. Segundo as informações apuradas pelo site Entertainment Weekly, Gaffigan foi escalado para viver o gênio Thunderbolt. Na verdade, ele emprestará apenas sua voz para ele, já que o personagem será construído por computação gráfica.

Thunderbolt é descrito pelos produtores como um gênio místico vindo das longínquas terras de Bahdnesia. Nos quadrinhos, há um arco narrativo muito interessante envolvendo o personagem, que tem tudo para agitar os conflitos eletrizantes da 2ª temporada de Stargirl.

Entre os poderes do Thunderbolt, destaca-se a capacidade de realizar diversos desejos de qualquer pessoa que consiga invocá-lo. Mas como é de se esperar para um personagem deste porte, esses desejos podem acabar se tornando uma verdadeira dor de cabeça depois de algum tempo.

O currículo de Jim Gaffigan também é bastante propício e condizente com este novo trabalho, já que ele deu sua voz a personagens icônicos nas séries animadas Star vs. the Forces of Evil e Bob’s Burgers.

Ele também é bastante conhecido por conta de suas inúmeras apresentações de stand up comedy e participações pequenas, mas contundentes em séries como Sex and the City e Unbreakable Kimmy Schmidt. Um dos trabalhos mais notáveis do ator, sem dúvidas, é na comédia The Jim Gaffigan Show, exibida pela TV Land.

Por enquanto, não há previsão de estreia para a 2ª temporada de Stargirl, mas já sabemos que ela não ocorrerá no streaming da DC e, sim, na emissora The CW. O elenco ainda inclui Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Christopher James Baker e Hunter Sansone.

