Jô é diagnosticado com COVID-19 e vira mais um desfalque no Corinthians

O Corinthians informou na tarde desta sexta-feira o diagnóstico de COVID-19 para o atacante Jô. O atleta não apresenta sintomas. Mais cedo, o meia Mateus Vital também tinha sido diagnosticado com o vírus.

O clube disse que os testes foram realizados na última quinta-feira e apenas os resultados dos exames do meia de 22 anos e do centroavante de 33 anos acusaram positivo para a presença do coronavírus.

Imediatamente, Jô e Mateus Vital foram afastados do elenco. A partir de agora, os atletas cumprirão a quarentena em casa e terão a situação acompanhada pelos médicos da equipe.

A dupla era cotada para ser titular neste sábado, na partida contra o Atlético-MG, marcada para às 19 horas, na Neo Química Arena.

Além de Jô e Vital, Vagner Mancini também não poderá contar com Fábio Santos, Cazares, Otero e Xavier. Jemerson e Cafú, recém-contratados, só devem estrear na próxima rodada.

O elenco do Corinthians, agora, soma 24 jogadores que já foram infectados pelo vírus.