Joel Santana lamenta ‘medo’ do Flamengo contra o Liverpool: ‘Dava pra vencer’

O ex-técnico Joel Santana fez um comentário polêmico sobre a atuação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa do ano passado, contra o Liverpool, quando foi derrotado por 1 a 0. Em participação no programa Caioba Game Show, desta segunda-feira, apresentado por Caio Ribeiro, ele afirmou que o time entrou em campo um temor excessivo do adversário

– O jogo contra o Liverpool dava para vencer. Se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de tesão. Se não ficasse com tanto cagaço daquele velocista do outro lado – afirmou Joel.

A partida disputada em Doha, foi decidida apenas na prorrogação, com um gol do brasileiro Roberto Firmino a favor dos ingleses.