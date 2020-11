Jogo da Discórdia obriga peões a se alfinetaram

Para acabar com o clima de paz e amor dentro de “A Fazenda 2020”, os peões do reality show da RecordTV encararam um jogo da discórdia, na noite de domingo e exibido no programa de ontem, com a missão de definir cada participante a partir de uma palavra. Logicamente, a atividade gerou um climão seguido do outro entre os participantes.

Algumas palavras, expressões e gírias podem ter diversas interpretações. Tudo depende de como, quando e onde se fala. E quando não se entende o que foi dito, o normal é procurar o significado no dicionário para tirar todas as dúvidas. O fazendeiro usa a urna para sortear três peões e eles devem ir para o quarto. O fazendeiro sorteia três palavras e um grupo de nove peões têm que associar as palavras com os peões do quarto.

Após o anúncio da atividade por Biel, o primeiro grupo sorteado para se isolar no quarto foi Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa para receberam as nomenclaturas de falsidade, lealdade e fofoca.

Jojo recebeu falsidade: a palavra sobrou e a cantora acabou sendo definida assim pelos peões sem nenhuma justificativa plausível.

Lidi ganhou lealdade: Mateus, Tays, Mariano e Jake puxaram o termo para Jojo, mas Lucas, Lipe, Stéfani e MC Mirella optaram por Lidi. Biel, por ser o fazendeiro da semana, deu o voto final a favor da atriz.

Raissa ficou com fofoca: a palavra foi dada a modelo devido a história contada para Luiza Ambiel sobre Jakelyne Oliveira ter beijado Lipe.

O segundo grupo sorteado foi Jakelyne Oliveira, Mateus Carrieri e Biel. As palavras que teriam que ser distribuídas entre os peões eram maldade, sem opinião e sem noção.

Jakelyne levou maldade: a palavra acabou sobrando na escolha dos peões. Não houve justificativa do termo a modelo.

Matheus foi escolhido como sem opinião: sua postura sem agressividade dentro do jogo rendeu a definição de sem opinião dentro da casa.

Biel recebeu sem noção: a decisão do funkeiro de ‘vazar’ o poder da chama durante a formação sexta roça do reality show rendeu a escolha da palavra por não ter medido o risco para tentar ajudar Victória Villarim.

Os termos caráter, confiança e trairagem acabaram sorteadas e Tays Reis, Lucas Maciel e Mariano foram os peões definidos a receberem a avaliação com estes termos.

Tays recebeu caráter: apontada como uma das peoas ‘mais coração’ de “A Fazenda 12”, a cantora foi apontada como pessoa de grande caráter.

Lucas ganhou confiança: o youtuber foi votado como uma pessoa confiável dentro do confinamento.

Mariano foi votado para trairagem: Biel puxou coro por o sertanejo ter dito que ele deveria levar uma surra de pau mole e Sté comprou a briga alegando que ele debochou de seu nariz. Os demais integrantes apoiaram a nomenclatura ao peão.

Por fim, MC Mirella, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro acabaram saindo no sorteio para as palavras inveja, planta e maladragem.

Lipe ganhou malandragem: por ser um peão bem ativo no jogo e ter ações rápidas para não se prejudicar.

Stéfani escolhida como planta: por ser uma peõa que demorou para se posicionar dentro do confinamento

Mirella ficou com inveja: a palavra sobrou e a funkeira não gostou do termo.