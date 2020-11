Jogo de sinuca online: conheça os melhores títulos do gênero

O jogo de sinuca online é um passatempo casual para muitas pessoas. Sem ocupar espaço no computador ou no celular, eles oferecem partidas rápidas. Assim, são ótimas distrações para o transporte público ou qualquer momento ocioso.

Simples e divertidos, esses games oferecem um pouco da experiência das mesas de bilhar. Outro destaque é a possibilidade de disputar partidas com jogadores ao redor do mundo ou contra a inteligência artificial.

Por fim, esses títulos ainda têm a vantagem de rodar diretamente do navegador de internet. Portanto, o jogador não vai precisar de um computador ou de um celular com configurações robustas para se entreter.

Para quem deseja experimentar e se divertir com esses jogos de esportes, separamos seis games de sinuca online. Dos mais simples aos mais complexos, conheça eles:

Billiard Blitz Challenge

Billiard Blitz Challenge.Fonte: YouTube.com/Reprodução

No estilo arcade, o Billiard Blitz Challenge desafia o jogador a encaçapar todas as bolas da mesa antes que o tempo acabe. Bem intuitivo, é necessário ajustar o ângulo e ter controle da força para fazer as melhores jogadas e conquistar mais pontos.

8 Ball Online

8 Ball Online.Fonte: YouTube.com/Reprodução

O 8 Ball é o mais popular jogo de sinuca online. Como diferencial, ele traz partidas com pessoas de todas as partes do mundo. Dessa forma, o game tem um desafio equilibrado durante os confrontos e testa as habilidades do jogador.

Speed Pool King

Speed Pool King.Fonte: YouTube.com/Reprodução

Para quem gosta de fazer grandes pontuações, o Speed Pool King é uma excelente opção de jogo de sinuca online. Com o desafio de encaçapar todas as bolas da mesa, o jogador ganha pontos de acordo com a dificuldade das jogadas.

Billiards HTML5

Billiards HTML5.Fonte: YouTube.com/Reprodução

Bem casual, o Billiards HTML5 é um dos jogos de esportes mais populares. Sem enrolações, ele traz partidas rápidas e divertidas com dificuldade nivelada. Então, seguindo as regras padrões do bilhar, ganha aquele que encaçapar todas as bolas.

Billiards

Billiards.Fonte: YouTube.com/Reprodução

Apesar do nome parecido com o anterior, Billiards é um jogo de sinuca online com uma proposta mais completa. Por exemplo, o jogador pode escolher entre duas modalidades de confronto: 8-ball e Straight Pool.

Ademais, o game oferece a possibilidade de realizar partidas contra pessoas ao redor do mundo ou enfrentar a inteligência artificial. Por fim, é importante citar que essa versão do jogo é exclusiva para computadores e notebooks.

Click Sinuca Clássico

Click Sinuca Clássico.Fonte: YouTube.com/Reprodução

Click Sinuca Clássico é outro game que roda apenas nos navegadores de computadores. Apesar de não ter um modo para multiplayer online, o jogador pode disputar partidas contra a inteligência artificial ou contra um amigo usando o mesmo PC.

Gostou dessas dicas? Qual será o jogo de sinuca online que você vai querer experimentar primeiro? Para mais jogos de aventura e de esportes, visite o Click Jogos!