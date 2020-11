Jogos da Nintendo ganham capas no melhor estilo Pulp Fiction

A Nintendo, nos anos 80 e 90, trouxe diversos jogos cujas capas se tornaram icônicas pelas suas artes. Em cima desse conceito, o ilustrador Astor Alexander resolveu criar novas ilustrações, no estilo Pulp Fiction, para alguns clássicos da empresa, como Metroid, Zelda e, claro Mario Bros, transformando-os em livros em cima do que o enredo original apresenta.

O trabalho de Astor imaginou, por exemplo, o game Metroid como um conto envolvendo uma astronauta muito sensual, e Super Mario Bros. como uma trama onde Mario é uma espécie de policial em busca de uma mulher sequestrada – no caso a princesa Peach.

Mario virou uma espécie de policial na busca de uma donzela raptadaFonte: DualShockers

As artes, além de mexerem com o imaginários dos jogadores, também mostram o talento do ilustrador. Astor é famoso por criar essa reproduções onde imagina capa de livros em cima de jogos famosos. O mesmo já tinha ficado famoso com capas recriando a franquia The Witcher como uma trama de detetives no melhor estilo Sherlock Holmes.

Confira um pouco do trabalho de Astor Alexander:

Metroid na ilustração de Astor AlexanderFonte: DualShockers

Super Smash Bros.Fonte: DualShockers

The Legend of Zelda: Twilight PrincessFonte: DualShockers

Burial at Sea de Bioshock InfiniteFonte: DualShockers