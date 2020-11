Johnny Depp deixa a franquia Animais Fantásticos

Johnny Depp não vai mais interpretar o bruxo Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam. O anúncio foi dado pelo próprio ator nesta sexta (06), em sua conta do Instagram.

“Eu quero que saibam que fui convidado pela Warner Bros. a renunciar ao meu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos e eu respeitei e concordei com esse pedido”, disse o ator na postagem.

Por meio do ComicBook.com, a Warner Bros. confirmou o desligamento de Depp e anunciou que outra pessoa será escalada para o papel antes da estreia do terceiro filme da franquia nos cinemas, que deve ocorrer no verão de 2022.

A demissão de Depp ocorre justamente após o ator perder o processo por difamação contra o tabloide britânico The Sun, que o chamou de “espancador de mulheres” em um artigo de 2018. A situação ocorreu devido às acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher de Depp, a atriz Amber Heard.

Até então, a própria Warner Bros. e a autora J.K. Rowling — que escreveu a série de livros na qual a franquia foi inspirada — haviam defendido o ator apesar de várias críticas dos fãs na Internet.

Fonte: Divulgação / Warner Bros.

Além de agradecer o apoio das pessoas, Johnny Depp também fez menção ao processo em seu comunicado.

“O julgamento surreal na corte do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade, e eu confirmo que planejo apelar. Minha decisão continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não será definidas por este momento”, assinalou o ator.

Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma franquia que divide o mesmo universo de Harry Potter, situada algumas décadas antes dos acontecimentos dos bruxos de Hogwarts.

O site ComicBook.com levantou a hipótese do papel de Depp voltar para Colin Farrell, que o interpretou na maior parte do primeiro filme.

No entanto, ainda não se tem informações de possíveis nomes para substituir o ator.