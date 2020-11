Jojo, Lucas, Jake e Raissa formam a roça

A nona roça de “A Fazenda 2020” (RecordTV), começou a ser formada na noite de hoje e conta com Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho, Lucas Maciel, e Raissa Barbosa.

Além dos poderes do lampião, mais um outro poder mexeu com o rumo do jogo. Jojo foi a primeira peoa a sentar no banquinho da berlinda, sendo indicada pelo fazendeiro Biel. Com 5 votos da casa, Mateus Carrieri ocupou o segundo banquinho por um período.

Seguindo o regulamento do programa, o peão que recebe mais votos do grupo deve puxar uma pessoa da baia para a zona de risco e o ator escolheu Lucas Maciel. Para alegria de Mateus, ele acabou sendo salvo da berlinda por Biel. O cantor venceu uma atividade patrocinada que rolou durante a semana, e ganhou um “poder secreto”. Este indicava que ele tinha que trocar o segundo ou o terceiro roceiro, por qualquer outro peão da baia ou da sede. O funkeiro tirou Mateus e indicou Raissa Barbosa.

O quarto lugar na roça também foi definido através de um poder. Jakelyne foi indicada para a berlinda por Lucas Selfie. Ele tinha em suas mãos o ‘poder da chama vermelha’, dado por Mirella. O ‘poder da chama vermelha’ foi escolhido pelo público através de uma votação no TikTok e esta semana indicou que o dono do poder daria R$ 10 mil para um peão e indicaria o quarto roceiro, excluindo assim, a temida dinâmica do ‘resta um’. O youtuber deu a grana para Lidi Lisboa.

Amanhã, Jakelyne, Jojo e Raissa participam da prova do fazendeiro. Quem vencer, além de conquistar o chapéu poderoso, se livra da roça. Quem perder, se junta com Lucas Maciel, que não participa da disputa, já que foi vetado por Jakelyne.

Como foi a formação da roça

Lipe começou a votação aberta da casa e indicou Mateus Carrieri. O segundo a votar foi Mariano, que votou em MC Mirella. “É a pessoa que eu tenho menos assunto aqui”, justificou o sertanejo. Já Lidi Lisboa votou em Mateus: “Em outra época acho que votaria na Mirella, já brigamos muito aqui, mas eu tô dando essa chance para essa relação, quero conhecer um pouco ela, estamos nos entendendo, então infelizmente vai no Mateus”. O ator não gostou muito e disse: “É muito estranho, ela e Mirella tiveram as piores brigas aqui e comigo nunca teve nada”.

Depois foi a vez de Jojo Todynho. A funkeira quis votar em Lucas Maciel, mas por ele estar na baia, não foi possível, então a cantora votou em Jakelyne Oliveira. Em seguida Raissa Barbosa votou em Mateus Carrieri. Lucas Selfie foi o próximo. O apresentador disse que sua primeira opção de voto seria Jojo, mas por ela já ter sido indicada pelo fazendeiro, votou em Jake.

A próxima peoa a votar foi Tays Reis, ela votou em Raissa, seguida de Jakelyne que votou em Mateus. Depois foi a vez de Stéfani Bays, que também votou em Mateus. O ator votou na sequência e foi em Raissa. Mirella foi a última e votou em Tays Reis.

Veja quem votou em quem

Lipe votou em Mateus Carrieri

Mariano votou em MC Mirella

Lidi Lisboa votou em Mateus Carrieri

Jojo Todynho votou em Jakelyne Oliveira

Raissa Barbosa votou em Mateus Carrieri

Lucas Maciel votou em Jakelyne Oliveira

Tays Reis votou em Raissa Barbosa

Stéfani Bays votou em Mateus Carrieri

Mateus Carrieri votou em Raissa Barbosa

MC Mirella votou em Tays Reis