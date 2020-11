Jojo Todynho é a peoa mais votada pelo público

Com 39,58% dos votos, Jojo Todynho foi a peoa mais votada pelo público na nona roça de “A Fazenda 2020” (RecordTV), que teve Lucas Maciel eliminado, com 26,45% dos votos. De acordo com a emissora, foram 534.738.421 votos nesta roça, ou seja mais de meio bilhão. Raissa teve 33,97% dos votos.

Na hora de anunciar a decisão do público, o apresentador disse: “Selfissa, casal responsável por tantos momentos individualmente e juntos, vai se separar agora. Quem continua no jogo é você, Raissa Barbosa.”