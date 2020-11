Jorge Jesus bate recorde negativo de quase 60 anos e prepara ‘plano B’ no Benfica

O Benfica não vive um grande início de temporada, tendo sido eliminado na fase prévia da Champions League e figurando na terceira posição do Campeonato Português, quatro pontos atrás do líder Sporting.

O desempenho defensivo ajuda a entender esse momento adverso, sendo que as Águias levaram três gols em cada uma das últimas três partidas. Ao todo, são 16 gols sofridos nos 11 primeiros confrontos, uma marca que não acontecia desde a temporada 1961-62, conforme publica o jornal A Bola.

O veículo ainda aponta que os nove gols levados em sete jogos na liga nacional representam o pior início do clube na competição no quesito desde 2001-02.

Em meio a este cenário, A Bola diz que Jorge Jesus tem um plano B em teste, o que consiste a utilização de três zagueiros, e não apenas dois – Nicolás Otamendi e Jan Vertonghen têm sido os titulares.

O argentino e o belga não devem estar em campo no próximo compromisso da equipe, contra o Paredes, no sábado, pela Copa de Portugal, conforme aponta a publicação. Assim, há a possibilidade de Jean-Clair Todibo estrear e fazer dupla ou trio com Jardel e/ou Ferro.