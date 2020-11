Jorge Jesus se irrita e ordena fim do ‘fair play’ após derrota do Benfica, revelam jornais

A derrota do Benfica para o Boavista, pelo Campeonato Português, segue rendendo repercussões na Europa. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (4) pelos jornais A Bola e Record, Jorge Jesus tomou uma ‘medida drástica’ após a partida de segunda-feira: barrou o ‘fair play’ em campo.

Segundo as publicações, o técnico se irritou com a quantidade de vezes que seus adversários forçaram paralisações na partida, principalmente com faltas. Na visão do português, uma medida adotada para quebrar o ritmo do jogo e frear as chances de uma possível reação dos Encarnados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Ainda segundo revelam os jornais, a decisão de Jorge Jesus foi claramente passada aos jogadores: estão proibidos de colocaram a bola para fora para que um jogador rival seja atendido, a menos que o próprio técnico dê tal ordem. Caso contrário, a decisão deverá ser tomada apenas pelo árbitro.

Além disso, Jesus reclamou também do excesso de faltas cometidas pela equipe do Boavista.

“Foram 31 faltas. Com meia hora de jogo já tinham mais de 20. Não nos deixavam jogar e isso nos matou por completo. Aliás, o som do desafio, dos jogadores e da equipe técnica, foi apenas um: ‘Mata, mata, mata. Não deixa jogar. Mata’. O árbitro consentiu e não carregou a equipe adversária com o cartão amarelo”, disse Jesus.

A imprensa portuguesa recorda nesta quarta-feira que as reclamações do treinador com o ‘fair play’ em campo são antigas. Em 2007, quando comandava o Belenenses, Jorge Jesus chegou a criticar a falta de intervenção apenas da arbitragem em casos que jogadores precisassem de qualquer atendimento em campo.

“O fair-play é tudo uma ‘treta’. Quando há situações, os árbitros têm de parar o jogo e não devem ser os jogadores a mandar a bola para fora”, disparou o treinador há mais de uma década.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Com a derrota, o Benfica deixou escapar a liderança do Campeonato Português. Com 15 pontos em seis rodadas, o time está um ponto atrás do rival Sporting. A equipe voltará a campo pela competição no confronto duríssimo diante do Braga, que ocupa a terceira colocação, em partida agendada para o próximo domingo.

Antes, no entanto, o Benfica volta a campo nesta quinta-feira (05), para enfrentar o Rangers, pela fase de grupos da UEFA Europa League. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva no FOX Sports e tempo real com vídeos no ESPN.com.br a partir das 14h55 (horário de Brasília).