jornal de Liverpool reclama de críticas a Salah e proteção a Kane

A primeira segunda-feira do mês de novembro começou mostrando que na Inglaterra, como em qualquer outra parte do mundo, muitos analistas julgam o mesmo fato com medidas diferentes. Esta é a queixa do jornal “Echo”, de Liverpool, após a sétima rodada da Premier League, combatendo os que não julgaram Mohamed Salah e Harry Kane com os mesmos pesos.

Para quem não viu, ambos ofreram pênaltis, que, dentro do contexto do jogo, tornaram-se fundamenteias para seus times. O Liverpool empatou o jogo contra o West Ham, partida que viraria depois. O Tottenham abriu o placar contra o Brighton, duelo que venceu com muito suor por 2 a 1. Vale dizer que ambos, além de favoritos, jogavam em casa.

Mas o “Echo” diz que a mão dos críticos está sendo mais pesada apenas contra a penalidade sofrida por Salah. Muitos consideram que ele “cavou” ou forçou a situação para receber a falta e assegurar aos Reds um pênalti.

O lance envolveu Arthur Masuaku, do West Ham, que, talvez por imprudência, chutou a “planta do pé” de Salah, enquanto este tinha a bola dominada, derrubando o egípcio na área. O árbitro deu pênalti, e o VAR confirmou.

Salah cobra pênalti durante duelo entre Liverpool x West Ham JON SUPER/POOL/AFP via Getty Images

Boa parte da imprensa inglesa reclamou do lance, dizendo que ele foi forçado e que o atacante dos Reds usou a questão do VAR a seu favor, sabendo que o vídeo confirmaria aquele toque “frágil” como pênalti.

Importante: o “Echo” não discorda. Apenas pontua falta de críterio naqueles que não atacaram o jogador do Tottenham.

Ocorre que o pênalti em Kane também foi sutil. Ocorreu na risca da grande área após Adam Lallana, do Brigton, saltar e cair em cima do jogador do Tottenham, em um lance de rebote defensivo. O árbitro marcou, e o VAR confirmou.

Muitos analistas “cobraram” menos o inglês Kane por “forçar a jogada”. Apenas um ou outro lamentou.

“Os dois estavam fazendo exatamente a mesma coisa –tentando burlar as leis e aplicá-las em favor de seu time na esperança de receber um pênalti”, escreve o jornal. “A única diferença óbvia parece que um é Mohamed Salah, um atacante egípcio que joga pelo Liverpool, enquanto o outro é Harry Kane, o capitão da Inglaterra que joga pelo Tottenham Hotspur”, conclui.