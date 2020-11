jornal detalha como PSG pode usar ‘novela’ para tirar Sergio Ramos do Real Madrid

Cada vez mais próximo, o fim de contrato de Sérgio Ramos com o Real Madrid segue como uma verdadeira novela no noticiário esportivo na Europa. Segundo informações do jornal AS, um novo capitulo pode movimentar ainda mais o caso, e deixar o ídolo merengue com um pé fora do clube.

Segundo a publicação, o Paris Saint-Germain tem monitorado de perto a situação do zagueiro, e já tem preparada uma operação para contratar o espanhol. A desejo dos franceses é contar com Ramos no elenco, e para isso deverá oferecer um salário nada singelo ao jogador: 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,3 milhões) por temporada, livres de impostos.

Além disso, os parisienses ainda contam com uma ‘carta na manga’ para seduzir mais ainda o defensor: um contrato de três anos garantidos. É exatamente isso que segue travando as conversas entre Sérgio Ramos e Real Madrid. Os merengues querem que o jogador permaneça, mas propõe um ano de vínculo, com opção de mais um.

Soma-se a isso o desejo do clube espanhol de manter o salário atual do zagueiro de 34 anos, que agora está na casa dos 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,3 milhões).

De acordo com o jornal AS, a ideia do o Paris Saint-Germain é oferecer a proposta a Sérgio Ramos em janeiro, quando o espanhol já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube, sem quer o Real Madrid receba nada pela transferência. O vínculo do jogador vai até o fim de junho de 2021.

Quem tem trabalhado para manter o zagueiro no elenco é Zinedine Zidane. Falando a jornalistas no início de novembro, o treinador afirmou que confia na renovação de contrato do espanhol.

“É nosso capitão, nosso líder. Nós queremos ele para sempre. Não tenho dúvidas de que ele ficará e que continuará fazendo história”, disse o francês.