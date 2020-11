José Ilan questiona Fluminense de Odair: ‘Quantos jogos foi realmente bem?’

O jornalista José Ilan criticou, em sua rede social, a atuação do Fluminense na derrota no último domingo para o Grêmio, no Maracanã. Segundo ele, o clube carioca, que ficou invicto oito partidas, tem contado com a sorte e jogou bem no máximo em quatro partidas, questionando o trabalho do técnico Odair Hellmann.

– A gente tenta ver o lado bom do trabalho do Odair, que é um cara sério e decente, e tem muito mais pontos do que o esperado. Mas quantos jogos o time jogou realmente bem? Acho que três. Quatro, no máximo. Tem muito mais sorte que juízo. – escreveu Ilan em sua conta no Twitter.

O Fluminense é quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Na próxima rodada, o clube carioca vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, no sábado, às 21h30min.