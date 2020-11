Jovem brasileiro ganha US$ 25 mil ao descobrir falha no Instagram

O adolescente brasileiro Andres Alonnso Bie Perez ganhou um prêmio de US$ 25 mil do Facebook após descobrir uma falha no Instagram. Com a intenção de criar um app de filtros para a rede social, Andres identificou que os links dos filtros poderiam ser manipulados para incluir qualquer código na página do Instagram.

Após realizar alguns testes, o adolescente enviou um e-mail informando a falha à empresa no dia 23 de agosto. Após dois dias, ele recebeu uma resposta confirmando o erro e, para a sua surpresa, a recompensa em dinheiro.

“Eu já estava com a intenção de “achar” algum erro, foi quando eu estava fazendo um aplicativo que precisa integrar com os filtros do Instagram e precisava saber como ele criava os links dos filtros. Para isso eu tive que estudar o aplicativo e vi que tinha a possibilidade de ser uma falha. Eu testei e deu certo”, explicou Andres ao G1.

Em conversão direta, o jovem receberia pouco mais de R$ 130 mil. No entanto, devido às taxas de transferência bancária, o valor caiu para R$ 126 mil. Segundo o jovem, o prêmio foi entregue no dia 14 de setembro. Com o dinheiro, Andres comprou um computador melhor e guardou o restante para investir em algum projeto.

Recompensa inesperada

Andres Alonso Bie Perez usando computador que comprou com o prêmio de US$ 25 mil do Facebook (Foto: Andres Alonso).Fonte: G1 Globo/Reprodução

O adolescente afirmou que já pretendia dedicar um tempo para procurar falhas e participar do “bug bounty” do Facebook, programa que premia informações sobre vulnerabilidades em seus serviços. No entanto, ele não imaginava que ganharia tanto dinheiro com a descoberta.

Até mesmo sua mãe, Helenice Luzia Peres, não acreditou na notícia. “Fiquei surpresa, ele estava ansioso para ver se ia conseguir os 500 dólares, e quando ele me disse o valor do prêmio, achei que ele estava fazendo algum tipo de brincadeira”. Embora ainda não saiba qual profissão seguirá no futuro, Andres garante que será na área de tecnologia.