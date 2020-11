Jovem é detido na Vila Santa Clara em Penedo portando arma de fogo

Nesse domingo, 22 de novembro, policiais do 11º BPM retiraram das ruas mais uma arma de fogo que estava sendo portada ilegalmente.

Durante patrulhamento ostensivo uma guarnição do Pelopes recebeu a informação via COPOM que um indivíduo, usando camisa cinza e bermuda jeans, estaria portando uma arma de fogo nas imediações da Vila Santa Clara, próximo à padaria do Neno.

Os militares foram até o local e realizaram a abordagem em cinco indivíduos. Em seguida, a guarnição policial foi até a residência do suposto autor e foi feita uma busca no imóvel, sendo encontrado no quarto da residência o revólver Rossi de calibre 22.

O jovem cuja as iniciais são J. V. B. S. , 18 anos, foi conduzido até a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos. Ele foi autuado por Posse Ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Durante a abordagem, um dos cinco indivíduos abordados desacatou os policiais. L M B D S, 33 anos, chamou os militares de folgados e riu quando foi pedido para que ele colocasse as mãos na cabeça. O mesmo foi conduzido até a Delegacia de São Miguel dos Campos por desacato.

Com informações do 11º BPM