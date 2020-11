Juliano revela que ficaria com Raissa Barbosa

Juliano Ceglia fez uma revelação daquelas na ‘Live do Eliminado’, com Victor Sarro e Dani Belovo. O jornalista esportivo, oitavo eliminado de “A Fazenda 2020” (RecordTV) contou que descobriu hoje que está solteiro:

Tomei pé na bunda. Não sei o que houve” .

Juliano namorava Tati Bonilha e chegou a falar dentro da casa que ia pedir a até então amada em casamento. O apresentador Victor Sarro perguntou então se ele estivesse solteiro, teria aproveitado mais o programa e se envolvido com alguém:

“Se eu estivesse solteiro teria rolado com a Raissa. Acho ela uma mulher linda, uma das mais bonitas da casa”.

Juliano contou também que quer manter contato com todos os participantes do programa aqui fora, inclusive Raissa: “Eu já falei para ela que tem coisas que não concordo, mas ela é uma mulher linda, batalhadora, forte, mais forte do que todos os homens juntos”. Questionado se ele furaria o olho de Lucas Maciel, que dentro da casa tem um romance com a modelo, ele foi direto: “Se sair e der mole, eu furo mesmo, uma mulher linda.”