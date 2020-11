Jumper Brasil – Com Embiid, Daryl Morey admite rever conceitos no Sixers

O Philadelphia 76ers confirmou uma reestruturação em sua diretoria de basquete nessa segunda-feira, com a chegada de Daryl Morey para assumir a presidência de operações da equipe. O executivo, que deixou o Houston Rockets há semanas, ficou conhecido por implantar uma ideia de jogo baseada em arremessos de três pontos e abdicar de pivôs. Morey está pronto, porém, para rever tais conceitos a partir do momento que conta com um pivô como Joel Embiid no elenco.

“O objetivo desse jogo não é tentar arremessos de três pontos, mas vencer jogos e conquistar títulos. Você pode pontuar das mais diferentes formas no basquete. Joel é um pivô dominante e um dos mais eficientes anotadores da liga no post. Já tive a chance de trabalhar com Yao Ming no passado e ficamos muito próximos de vencer um título em Houston. Realmente acho que podemos chegar lá com Joel”, elogiou o dirigente, em sua entrevista de apresentação no novo time.

Morey é apontado como um dos líderes da “revolução estatística” que a NBA viveu nos últimos anos, mostrando a eficiência (especialmente) dos arremessos de três pontos em Houston. Três vale mais do que dois, certo? Mesmo ele, porém, sabe admitir que a história de sucesso da NBA foi construída, majoritariamente, com grandes pivôs. Em Embiid, o executivo admite ter um talento de garrafão capaz de liderar o Sixers ao topo da NBA.

“O fato é que Joel é um ótimo jogador ofensivo e, quando focado, faz com que nós sejamos uma defesa incrível também. É o tipo de jogador que ganha títulos para times, se você analisar a história da NBA. Estávamos tentando montar a melhor equipe possível em torno dos talentos que tínhamos em Houston e, aqui, vamos fazer o mesmo de outra maneira. Doc Rivers encontrará a melhor forma de usarmos o talento que temos”, garantiu o novo presidente da franquia.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook