Jumper Brasil – ESPN e LNB renovam parceria pelos direitos de transmissão do NBB

A ESPN e a Liga Nacional de Basquete (LNB) renovaram a parceria pelos direitos de transmissão do NBB. O acordo seguirá disponibilizando uma partida por rodada na emissora, sempre agendada para as terças-feiras, às 20 horas, durante a fase de classificação, além da exibição de partidas na fase de playoffs e finais da competição.

O novo vínculo prevê também a exibição da Copa Super 8, torneio que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB para uma disputa em formato mata-mata. O campeão terá uma vaga garantida na Basketball Champions League de 2022 e a competição acontecerá entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2021.

Com amplo histórico na transmissão do basquete em sua programação, a renovação de contrato com a LNB segue garantindo para a ESPN as exibições do principal torneio nacional da modalidade. Além do NBB, a emissora detém os direitos da NBA e WNBA para o mercado brasileiro.

“A ESPN é sinônimo de basquete há décadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ter o NBB no canal é a prova da relevância do nosso campeonato no cenário esportivo nacional e da força do basquete brasileiro em âmbito internacional”, disse Lula Ferreira, presidente da LNB.

A nova temporada do NBB tem início na próxima terça-feira (10), já contando com transmissão da ESPN na abertura entre Flamengo x Minas, às 20 horas, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo os jogos do NBB (primeiro turno) confirmados com transmissão da ESPN:

10/11 – Flamengo x Minas – 20h

17/11 – Mogi x São Paulo – 20h

08/12 – São Paulo x Flamengo – 20h

15/12 – São Paulo x Cerrado Basquete – 20h

22/12 – Flamengo x Caxias do Sul – 20h

29/12 – Corinthians x Flamengo – 20h

05/01 – Paulistano x Fortaleza Basquete Cearense – 20h

12/01 – Corinthians x Caxias do Sul – 20h

