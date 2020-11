Junior Barranquilla elimina o Plaza Colonia e garante sua vaga nas oitavas

*Por Danilo Di Grado

Medindo forças em partida válida pela segunda fase da CONMEBOL Sul-Americana, Junior Barranquilla e Plaza Colonia entraram em campo nesta quinta-feira (5), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

Leia Mais: Unión Santa Fe surpreende e elimina o Emelec da CONMEBOL Sul-Americana

Coquimbo vence de novo o Estudiantes de Mérida e passa tranquilo na Sula

Após vencer na casa do rival por 1 a 0, o time de Luis Mosquera conseguiu segurar o empate sem gols, garantindo assim sua classificação para as oitavas de final. O próximo adversário será Unión La Calera, que eliminou o Tolima na última quarta-feira (4).

O jogo

Sem grandes movimentações nos primeiros minutos de jogo, as duas equipes preferiram se estudar bastante. Precisando de uma vitória simples de 1 a 0 para, pelo menos, levar a decisão para as penalidade, o Plaza Colonia não criava chances reais de gols.

Na sequência, foi o Junior quem começou a partir mais para cima. Até meados dos 35 minutos, o time colombiano assustou o goleiro Santiago, conseguindo finalizar com o ex-Palmeiras Borja e companhia, que esbarravam na forte defesa uruguaia.

Até os acréscimos, o panorama do duelo basicamente manteve-se igual. Ainda com chances criadas por Borja, além de uma tentativa de Fredy Arias, o árbitro mandou os times para os vestiários.

Já no segundo tempo, apenas Víctor Castro optou por uma modificação em seu esquema inicial, tirando Agustín Sebástian, para dar lugar a Ramiro Hernández. Porém nada mudou. Na primeira chance de Dany Valencia, o Plaza Colonia conseguiu sua primeira finalização com Leandro Avondet, somente aos 12 minutos, mas que não assustou o goleiro Sebástian Viera.

Com o tempo passando, poucas foram as investidas de ambos os lados, deixando o jogo morno. O lance que mais chamou a atenção, foi somente próximo aos 30 minutos quando o arqueiro do time colombiano cobrou uma falta, mas que acabou sendo desviada.

Nos últimos momentos do jogo, os uruguaios pouco assustaram o rival. Sendo assim, o Barranquilla passou a pressionar até os acréscimos. Mesmo com uma verdadeira blitz, Edwuin Angulo e James Altamiranda bem que tentaram, mas o placar acabou ficando zero garantindo os colombianos na próxima fase.