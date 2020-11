Kane marca no fim o 150º gol, Tottenham vence West Bromwich no sufoco

Com um gol no fim de Harry Kane, o Tottenham venceu o West Bromwich por 1 a 0 e assumiu a liderança da Premier League de forma provisória. A partida, válida pela oitava rodada da competição, foi realizada no estádio The Hawthorns, neste domingo (08/11).

Os brasileiros dos Spurs, Lucas Moura e Carlos Vinícius, começaram o duelo no banco de reservas e só entraram nos minutos finais do segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Mourinho é o primeiro colocado do Inglês, com 17 pontos, mas pode perder posição para Liverpool (16) e Leicester City (15), que possuem um jogo a menos.

O West Bromwich segue na zona de rebaixamento (18ª posição), com três pontos. O brasileiro Matheus Pereira, um dos destaques do time na campanha de acesso para a elite inglesa na última temporada, não entrou em campo porque está com COVID-19.

West Bromwich 0 x 1 Tottenham

GOLS: Kane

WEST BROMWICH: Johnstone, Bartley, O’Shea, Ajayi, Townsend, Furlong, Livermore (Edwards), Krovinovic, Gallagher, Grant (Phillips) e Robinson (Diangana)

Técnico: Slaven Bilic

TOTTENHAM: Lloris, Dier, Alderweireld, Reguilón, Doherty, Ndombele (Lo Celso), Højbjerg, Sissoko(Carlos Vinícius), Kane, Son e Bale (Lucas Moura);

Técnico: José Mourinho

Kane comemora gol do Tottenham Getty Images

Em 147 jogos entre os times, são 54 vitórias do West Brom e 57 do Tottenham.

Tottenham deu apenas 1 chute a gol no 1º tempo.

Foi o 150º gol de Harry Kane na Premier League

Kane não perdoa!

O primeiro tempo foi bastante fraco. Os times sentiram as ausências de vários titulares que não começaram a partida. Os Spurs tiveram mais posse de bola, mas chutaram apenas uma vez ao gol adversário.

O West Brom voltou mais ligado e teve dois escanteios e finalizou duas vezes nos primeiros três minutos do segundo tempo.

A primeira grande chance dos Spurs aconteceu aos 21 minutos. Kane cruzou pela esquerda para Reguillón, que finalizou. A zaga do West Brom bloqueou, e Lo Celso pegou o rebote, mas chutou para fora.

Aos 25, os donos da casa cobraram escanteio com Krovinovic pela direita e Furlong cabeceou, mas Lloris pulou e fez a defesa que evitou o gol.

Os minutos finais do jogo ficaram ainda mais agitados porque as equipes não pareciam satisfeitas com o empate. Aos 43, Doherty cruzou dentro da área e Harry Kane ganhou de cabeça para encobrir o goleiro.

Classificação

– Tottenham: 1º lugar, com 17 pontos

– West Bromwich: 18º lugar, com 3 pontos

Próximos jogos

Os times voltam a campo pela Premier League após a Data Fifa

Sábado, 21/11, 12h*, Manchester United x West Bromwich

Sábado, 21/11, 14h30*, Tottenham x Manchester City

*horário de Brasília