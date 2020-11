Keanu Reeves já jogou Cyberpunk 2077 e o amou!

Mesmo que ainda vá demorar algumas semanas para finalmente termos o Cyberpunk 2077 em mãos, há alguns felizardos que já estão se aventurando por este mundo futurista. Keanu Reeves é um deles e, segundo o CEO da CD Projekt RED, o ator está amando o jogo.

A afirmação de Adam Kicinski ocorreu em uma reunião recente com investidores da empresa, quando um deles perguntou o que o protagonista de Matrix estava achando do novo RPG.

O CEO logo respondeu que embora Keanu não tenha terminado o game ainda, ele definitivamente está jogando e amando Cyberpunk 2077. Com tudo o que vimos em trailers e vídeos de gameplay até agora, não há como duvidar!

Dá para acreditar que ele não é uma opção de romance para nós?Fonte:

Como sabemos, Keanu Reeves dá vida ao personagem Johnny Silverhand nesta jornada sci-fi. Além de ser uma das personalidades mais importantes na história do jogo, ele também atua como líder da banda Samurai.

Embora seja um grupo musical fictício, todas as canções foram escritas pela banda punk Refused e os rapazes suecos até lançaram um EP especial com músicas que estarão em Cyberpunk 2077. Tudo escrito, gravado e produzido por eles em junção com os compositores do game em si.

Considerando os atrasos recentes, pelo menos é um conforto saber que o intérprete de Johnny Silverhand gostou do resultado (quase) final de Cyberpunk 2077. É claro que nós ainda temos que esperar até o dia 10 dezembro pelo lançamento para saber como o RPG ficou.

Só que independente disso, ainda achamos bem decepcionante que não há opção de romance com ele no jogo. Bom, quem sabe em uma futura expansão ou DLC?