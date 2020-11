Kleber Leite e Braz são eleitos sócios grande beneméritos do Fla; políticos são nomeados sócios honorários

Em reunião na Sede da Gávea, na noite de quinta-feira, o Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo elegeu, entre outros, o atual VP de futebol Marcos Braz e o ex-presidente Kleber Leite como grandes beneméritos do clube. Entre as outras nomeações feitas, destaca-se a dos sócios honorários. Dos sete que receberam a homenagem especial, seis são políticos ou possuem relação direta com políticos. A exceção foi Mozer, ex-zagueiro e ídolo da Nação Rubro-Negra.

A lista dos sócios eméritos, beneméritos e grandes-beneméritos inscritos para receber os títulos, além dos sócios honorários, está disponível no site do clube.

Além de Mozer, o Conselho concedeu nomeou como novos sócios honorários os seguintes:

– André Ceciliano, deputado estadual pelo PT e atual presidente da Alerj;

– Célio Faria Júnior, chefe da Assessoria Especial do presidente da República Jair Bolsonaro;

– Hélio Fernando Barbosa Lopes, deputado federal pelo PSL e amigo pessoal do presidente da República Jair Bolsonaro;

– Jorge Antonio de Oliveira Francisco, Ministro da Secretaria-Geral da presidência da República de Jair Bolsonaro;

– Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel e filho do general de Exército Cid Lorena, colega da turma do presidente da República Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras;

– Walter Meyer Feldman, secretário-geral da CBF e ex-deputado estadual e federal pelo PSDB de São Paulo.

Segundo o Estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, o sócio honorário é “aquele a quem este título for conferido pelo Poder competente, como homenagem especial, em atenção a assinalados serviços prestados ao FLAMENGO ou ao desporto nacional”. Já o de Grande-Benemérito – o qual Braz e Kleber Leite foram eleitos –“é o Benemérito que, por período igual ou superior a dez anos, contados da data da concessão da benemerência, continuar prestando relevantes serviços ao FLAMENGO, a juízo do Poder competente.”

O Conselho de Grandes Beneméritos é o responsável por eleger os sócios para títulos honoríficos, e os nomes são indicados pelo Conselho Diretor do Flamengo, composto pelo presidente Rodolfo Landim e seus vice-presidentes.