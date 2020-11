Konami volta atrás e desabilita compatibilidade de PT com o PS5

Após meses de desdobramentos sobre a compatibilidade de PT com o PlayStation 5, a Sony decidiu dar um fim na história e apontar o que levou o game a rodar apenas no PS4. Segundo a companhia, tratou-se de uma “decisão da publisher” — no caso, a Konami — em tornar o game jogável apenas na atual geração e para os poucos jogadores que ainda o têm salvo na suas bibliotecas.

Neste segundo semestre, muito se comentou sobre a possibilidade de PT ser retrocompatível com consoles de nova geração, especialmente por ele não ter aparecido na listagem oficial dos dez games que não funcionarão no PlayStation 5. Para reforçar ainda mais essa tese, nas últimas semanas, veículos de mídia relataram que conseguiram fazer a demonstração jogar no PS5 durante a distribuição antecipada do video game, porém apenas por pouco tempo.

(Fonte: Konami/Reprodução)Fonte: IGN

Infelizmente, a alegria dos fãs durou pouco tempo, já que dias depois, uma mensagem surgiu na descrição do game, confirmando que o título está jogável apenas no PS4. Mesmo tendo rodado suficientemente bem na nova geração, o jogo logo foi bloqueado por motivos que envolveram unicamente a vontade da Konami. Até o momento, nada mais foi divulgado sobre uma explicação mais detalhada.

O PlayStation 5 será lançado em 12 de novembro nos Estados Unidos e países selecionados, chegando ao Brasil e restante do mundo em 19 de novembro.