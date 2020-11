Kultivi oferece curso online e gratuito para o Enem 2020

Para os alunos que buscam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, a plataforma de ensino à distância Kultivi oferece o curso gratuito Enem Completo. No total, são mais de 1.000 videoaulas, que abordam as disciplinas obrigatórias do exame.

Em um cenário de pandemia, com aulas remotas e até mesmo suspensas, o principal recurso de estudo para grande parte dos candidatos são os conteúdos online. E, embora o MEC disponibilize alguns materiais, eles não são suficientes para quem quer se destacar.

“A lógica de funcionamento é simples, a plataforma é mantida pela venda de espaços publicitários para marcas parceiras que acreditam no projeto, além da captação de recursos na iniciativa privada”, explica o sócio idealizador da plataforma, Claudio Matos.

Conteúdos completos e gratuitos

Kultivi/Divulgação

Essa iniciativa beneficia todos os estudantes, com destaque para aqueles que não podem pagar por cursos preparatórios, já que fornece conteúdos completos e sem custo algum. Vale destacar que, além de vídeos, os alunos ainda podem encontrar outros materiais de apoio, como artigos e dicas de estudo.

Conforme a própria Kultivi, são 120 aulas de biologia, 100 de matemática, 70 de química, 60 de história, 60 de língua portuguesa, 24 sobre literatura e 20 de redação. Outras disciplinas como geografia, física, sociologia e filosofia.

Além dos conteúdos obrigatórios, plataforma ainda oferece aulas de línguas estrangeiras com certificado. Embora o Enem apenas exija conhecimentos em inglês ou espanhol, é possível aprender francês, alemão, italiano básico e avançado.

Professores preparados

Registro de videoaula da Kultivi.Fonte: Kultivi/Divulgação

Para facilitar a aprovação dos alunos, a Kultivi conta com professores com titulações elevadas, como mestres e doutores. E, com o objetivo de tornar as aulas para o Enem 2020 mais dinâmicas, a plataforma possui jovens educadores.

Para visualizar as aulas, basta entrar no site e fazer o cadastro. Vale destacar que a plataforma pode ser acessada tanto pelo computador, quanto por dispositivo móvel.