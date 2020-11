Kyler Murray vive fase incrível e soma recordes em sua jovem carreira

Kyler Murray está tendo um desempenho de alto nível em sua segunda temporada na NFL. Claro que a Hail Mary com a recepção fantástica de Deandre Hopkins foi a jogada mais comentada do confronto, mas o quarterback tem mais o que comemorar além do lance. Murray correu para dois touchdowns na partida frente ao Buffalo Bills, chegando aos 10 TDs corridos no ano. Ele é apenas o quarto QB na história da NFL com um touchdown corrido em cinco partidas consecutivas. Antes dele, o último a conseguir o feito foi Tobin Rote, em 1956.

Além disso, Kyler Murray chegou a 6.097 jardas passadas e 1.148 jardas corridas em seus 25 primeiros jogos na carreira. Somente ele e Cam Newton superaram a casa das seis mil jardas passadas e mil corridas entre os quarterbacks nos primeiros 25 jogos.

Não bastasse tudo isso, Murray ainda está sendo cotado para ser o MVP da temporada 2020. O quarterback, contudo, tem concorrência pesada, encarando um quase perfeito Patrick Mahomes, Russell Wilson e sua busca pelo recorde de TDs em uma temporada e Aaron Rodgers liderando o potente ataque do Green Bay Packers.