LA Rams encara o Seattle Seahawks em duelo que vale a liderança da NFC Oeste; onde ver e aposta

O Los Angeles Chargers, após semana de folga, recebe o Seattle Seahawks, na Califórnia, em um confronto que vale a liderança na divisão NFC Oeste. No momento, Seattle lidera, com seis vitórias e duas derrotas. Mas LA está logo atrás, com cinco vitórias e três derrotas. Caso os mandantes conquistem o triunfo, Seahawks deixa a primeira posição da NFC Oeste pela primeira vez na temporada 2020.

Após folgar na semana 9, o Los Angeles Rams volta descansado e com os olhos no topo da NFC Oeste. A receita para parar o Seattle Seahawks já foi exposta por Buffalo Bills e Arizona Cardinals, abusar do jogo aéreo frente a uma frágil defesa rival. Para pior o cenário de Seattle, Quinton Dunbar e Shaquill Griffin, cornerbacks titulares, estão fora do confronto. É mais que esperado que Sean McVay desenvolva uma estratégia que explore as fraquezas do adversário, contando com uma atuação segura de Jared Goff, para achar os seus alvos e cuidar da bola para que a vitória seja conquistada.

O Seattle Seahawks se apoia no talento ofensivo para se manter no topo da divisão. É esperado que a defesa sucumba diante do poderio ofensivo dos Rams, caberá então ao ataque da franquia de Washington marcar pontos e manter a chama da vitória acesa na Califórnia. A caminho de quebrar o recorde de TDs de Peyton Manning em uma temporada (55), o quarterback Russell Wilson, 28 touchdowns e 2541 jardas aéreas, será o responsável por manter o ataque nos trilhos. Para tanto, cuidar da bola diante dos Rams será fundamental. Nas duas derrotas dos Seahawks no ano, Wilson lançou cinco interceptações no total.

Aposta

De acordo com o Football Power Index, o equilíbrio será a marca do duelo. O Los Angeles Rams tem 55,7% de chances de vencer; enquanto o Seattle Seahawks tem 44.%.

Ficha do jogo

Los Angeles Rams x Seattle Seahawks

Semana 10 da NFL

Data: Domingo (15), 18h25

Local: SoFi Stadium, Inglewood

Onde ver: ESPN2, ESPN Play e Game Pass da NFL