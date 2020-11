Lakers está perto de adquirir Dennis Schroder

O Los Angeles Lakers está muito perto de adquirir o armador Dennis Schroder, do Oklahoma City Thunder. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o time californiano poderia enviar o ala-armador Danny Green e a escolha 28 do draft, que acontecerá na próxima quarta-feira.

Schroder, segundo colocado na votação para o melhor reserva da temporada 2019-20, atrás apenas de Montrezl Harrell, obteve médias de 18.9 pontos, 4.0 assistências, 3.6 rebotes e converteu 38.5% dos arremessos de três pontos. Ele receberá cerca de US$15.5 milhões em seu último ano de contrato, valor similar ao de Green (US$15 milhões), também expirante.

A chegada do alemão ao time de Los Angeles pode significar, definitivamente, que Rajon Rondo não vai retornar. Rondo possui opção de deixar seu acordo e informou, logo após o título do Lakers que não pretende seguir com o contrato, estipulado em US$2.6 milhões.

Green, campeão pelo San Antonio Spurs e Toronto Raptors antes do Lakers, chegaria ao Thunder em seu último ano de contrato e, eventualmente, poderia ser dispensado, já que a franquia pretende realizar a reconstrução de seu elenco com diversos jogadores jovens. Além de Schroder, o astro Chris Paul e o ala Danilo Gallinari também devem sair nas próximas semanas. Paul teve seu nome envolvido em rumores com o New York Knicks, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks e o próprio Lakers, enquanto o italiano é agente livre irrestrito.

Na última temporada, LeBron James foi o armador da equipe. Com Schroder, ainda não está claro se ele voltaria para a posição de ala ou se o jogador, de 27 anos, seguiria vindo do banco de reservas.

Oficialmente, a negociação só poderá ser concluída na segunda-feira, mas acredita-se que as tratativas já estão bem encaminhadas para a troca ser concretizada.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook