Lamborghini lança fones de ouvido sem fio premium

Além de carros superesportivos de luxo, a Lamborghini agora também vende fones de ouvido sem fio, que trazem design inspirado nos velozes modelos da marca italiana. Lançada no último dia 20 de novembro, a linha conta com duas versões, uma do tipo headphone e outra intra-auricular.

Produzidos em parceria com a empresa de áudio americana Master & Dynamic, os novos fones da Lamborghini combinam a “sofisticação do design e a tecnologia para fornecer a pureza do som”, de acordo com a diretora de Marketing e Comunicação da montadora, Katia Bassi.

O modelo mais avançado é o headphone MW65, que vem com dois modos de cancelamento de ruído ativo (ANC), permitindo ao usuário personalizar o áudio conforme o ambiente ao seu redor. A bateria tem duração estimada em 24 horas, segundo a fabricante, e o dispositivo possui suporte ao Bluetooth 5.0, com alcance de conexão de até 30 metros.

Fone Lamborghini MW65.Fonte: Lamborghini/Divulgação

Trazendo acabamento em Alcantara, material utilizado pela montadora italiana na fabricação dos seus automóveis, o MW65 está disponível em várias combinações de cores, entre as quais metal prateado/cinza claro/amarelo Alcantara e preto metal/amarelo Alcantara. Ele custa US$ 579, o equivalente a pouco mais de R$ 3 mil, pela cotação do dia.

MW07 Plus

Batizada de MW07 Plus, a versão earbuds da coleção possui drivers de berílio de 10 mm, para uma melhor qualidade sonora, segundo a marca, e oferece uma autonomia de até 40 horas, já incluindo a duração da bateria do case de carregamento, construído em aço inoxidável.

Fone Lamborghini MW07 Plus.Fonte: Lamborghini/Divulgação

O fone intra-auricular pode ser encontrado nas cores caixa branca polida/prata fosca, caixa preta/preta fosca polida e caixa preta fosca/preto fosco. O preço sugerido é de US$ 349, o que dá R$ 1,8 mil, em conversão direta, sem levar em conta os impostos.

Ambos os modelos estão à venda no site da Master & Dynamic e na loja online da Lamborghini.