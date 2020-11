Landing Page – Conversão no Marketing Digital

Landing Page – Estratégia de conversão no Marketing Digital

Landing Page são páginas criadas com o intuito de gerar conversão para as empresas, sendo que essas conversões podem ser variadas.

Através da estratégia Landing Page é possível converter o visitante para Lead e o Lead para potencial até chegar as vendas efetivas.

Formulários com dados para várias ações

Geralmente a Landing Page possui formulários que facilitam as conversões, bem como atrai o cliente para preencher seus dados, sempre através de uma utilidade para o cliente, como um ebook, por exemplo.

Landing Page também é conhecida como página de destino. Contudo, são páginas com poucos elementos onde o foco são os CTA, evitando que o cliente se distraia além do foco da página.

Estratégias de Marketing de Conteúdo

Assim sendo, é possível que as Landing Pages agreguem as estratégias de Marketing de conteúdo, uma vez que é possível levar o cliente para as vendas, criando um caminho positivo para o funil de vendas.

Essas páginas não possuem excessos de textos ou informações que distraiam o usuário, sendo assim, objetivam que o cliente faça a ação através de CTAs estratégicos.

CTA e conteúdo qualificado

No entanto, a página deve atrair o usuário para um conteúdo que de fato seja relacionado ao CTA, seja um ebook, infográfico, planilha ou qualquer outra material.

Sendo assim, se deseja criar uma página de destino é importante que elabore um material atrativo e que atenda o interesse do usuário. Certamente essas páginas estão na rotina das pessoas e aumentam o sucesso da conversão dentro do Marketing Digital.