Law & Order: veja como foi a estreia da 22ª temporada (RECAP)

A estreia da 22ª temporada de Law & Order nesta quinta-feira (12) conseguiu matar um pouquinho das saudades dos fãs. Depois de ter sua última temporada interrompida prematuramente por conta da pandemia, a história retomou com cenários muito próximos da nossa realidade.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre a estreia da 22ª temporada de Law & Order

Neste primeiro episódio, os protestos contra a violência policial e o racismo no Central Park estão (quase literalmente) pegando fogo. Enquanto isso, Amy Cooper, uma mulher branca, ligou para a polícia de Nova York para denunciar um homem negro que estava “assustando seu filho”.

O garoto começa a se esconder no meio de algumas árvores no parque e informa que um homem machucado está lá. Quando os policiais chegam, eles confrontam o homem, lutando contra ele. Então, a equipe do SVU chega e percebe que o homem nas árvores, Eric Aquino, foi estuprado e não consegue identificar o agressor.

Uma multidão começa a se formar enquanto Liv e Fin precisam acelerar o processo de socorro da vítima. Jayvon não quer cooperar com as investigações. Logo, eles o prendem e levam até a delegacia.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

O problema é que Jayvon tem algumas testemunhas que protestam contra sua prisão. Ele não tem denúncias de violência e está bravo pelos policiais terem assumido seu envolvimento no estupro. Depois de declararem sua inocência, ele processa o departamento e cita o nome de Fim e Olívia.

O chefe Garland afirma que o processo foi resultado do sentimento anti-policial que tomou conta da cidade e que eles devem esperar mais repressões. Segundo ele, nenhum dos policiais está a salvo.

Olívia dá seu depoimento sobre o que aconteceu. Seu entrevistador – um homem negro – aponta que ela nem pensou em checar se a mulher branca poderia estar envolvida no crime e diz que checou seu histórico: a mulher tinha até mesmo uma ordem de restrição em seu nome! Tendo todos esses problemas diante dela, Olívia escuta, chocada.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Enquanto isso, Rollins e Kat entrevistam um homem que estava desafiando a polícia no protesto e, por coincidência, fez sexo oral em Eric em um bar mais cedo. Porém, fica provado que ele foi embora logo em seguida e não teve nada a ver com o estupro.

No dia seguinte, Olívia informa para Javyon que todas as acusações foram retiradas de seu nome. Porém, ele ainda está bravo, já que perdeu seu emprego por conta do ocorrido. Mais uma prova de como Law & Order consegue transmitir bem as situações que acontecem no mundo real.

