Leads Spears – Leads Interligados as Vendas

Leads – Uma maneira de conversão dentro do Marketing Digital

O Marketing Digital possui muitos objetivos, de modo que gerar Leads é um desses objetivos que requerem ações diversas e simultâneas.

Sendo assim, a geração de Leads é um dos caminhos do Marketing para a geração de vendas, sendo resultados de conversões.

Filtrar Leads corrobora as ações e tona mais alcançável a objetividade da empresa

Embora gerar Leads seja uma das ações de Marketing Digital, é possível filtrar os tipos de Leads para corroborar as ações e torná-las viáveis e mais objetivas.

Dentro dos tipos de Leads possibilitados pelo Marketing Digital, vamos falar sobre os Leads Spears.

Spears – Um tipo de Lead interligado a área de venda

Os Spears são Leads que são obtidos em uma relação de venda direta entre a empresa e o cliente. Contudo, para que sejam gerados Leads Spears é importante que uma equipe de vendas seja direcionada para esse objetivo. Isso porque para trabalhar os Spears é necessário atuar de forma segmentada.

Sendo assim, esse tipo de Lead não implica em atuar exatamente com marketing de conteúdo ou gerando um relacionamento com o cliente. Todavia, para que possa trabalhar os Leads Spears é importante atuar diretamente com informações do cliente em potencial.

Atuação de forma segmentada dentro do Marketing Digital

Dessa forma, a empresa deve escolher um segmento para que possa atuar com uma taxa de previsibilidade nas vendas.

Sendo assim, ainda que não haja um foco em marketing de conteúdo, os Leads Spears exigem atenção para que possa gerar uma conversão em vendas. Dessa maneira não se trata de gerar propostas para todos os clientes, e sim se atuar com a segmentação dessas propostas.