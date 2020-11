League of Legends: Riot nega que Seraphine foi inspirada em jovem real

A pop star Seraphine foi uma das novas campeãs adicionadas ao League of Legends em outubro deste ano. Curiosamente, a personagem pode ter sido inspirada em uma pessoa real. Ao menos é o que alega uma jovem norte-americana chamada Stephanie.

Em uma publicação no Medium, ela diz que a heroína foi inteiramente baseada nela. Isso inclui desde aspectos físicos até o local de origem. No texto, algumas imagens ilustram as semelhanças.

À esquerda, uma arte de Seraphine e, à direita, uma foto de Stephanie.Fonte: Medium/Reprodução

Stephanie diz que o caso não é uma simples coincidência. Além de ter apresentado um trabalho acadêmico sobre o universo de LoL para a Riot Games, ela teve um breve relacionamento com um funcionário da desenvolvedora em 2019.

Segundo a jovem, a pessoa que trabalha no estúdio disse que iria propor as sugestões de skins baseada em ideias dela. Contudo, após terminarem o relacionamento, ela não teve mais contato com a pessoa porque foi bloqueada em um app de conversa.

Jovem diz que várias artes da personagem foram inspiradas em selfies pessoais.Fonte: Medium/Reprodução

Resposta da Riot Games

Após a repercussão sobre o texto, a Riot Games enviou um comunicado para o site norte-americano PC Gamer. Em destaque, a nota diz que “Seraphine foi criada de maneira independente pelo estúdio e não teve inspiração em nenhum indivíduo”.

Ademais, o estúdio diz que o ex-funcionário citado por Stephanie teria deixado a empresa há mais de um ano. Bem como, ele atuava em um departamento que não tem ligação com o processo de design criativo.

O que você pensa sobre o caso? Será que houve uma inspiração ou foi uma feliz coincidência?