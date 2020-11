Leandro Assumpção é convocado para o All Star Game do Campeonato Tailandês

O atacante Leandro Assumpção foi selecionado para disputar o All Star Game da Liga Tailandesa no próximo dia 14. Há dez temporadas no futebol tailandês e com mais de 100 gols marcados na história da competição, o jogador recebeu a notícia com bastante orgulho.

– É sem dúvida uma forma de reconhecimento ao nosso trabalho. Estou há quase uma década aqui e depois de tanto tempo ser considerado um jogador top me deixa muito satisfeito. Que seja uma partida alegre e que eu possa deixar a minha marca mais uma vez – afirmou.

A última edição do evento ocorreu em 2012 e na época os melhores da liga tinham como adversário um clube inglês. Desta vez, o rival será a seleção nacional. Leandro acredita que seja uma boa chance para o povo local ter momentos felizes num ano tão sofrido.

– Será um jogo festivo, com grandes jogadores, estrangeiros e locais. 2020 vem sendo difícil para todos, portanto creio que temos uma boa oportunidade de trazer alegria aos tailandeses – encerrou.