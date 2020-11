Leicester é superado em casa pelo Fulham e perde chance de se juntar a Tottenham e Liverpool na liderança

A zebra passeou no King Power Stadium nesta segunda-feira! O Leicester City recebeu o Fulham pela décima rodada da Premier League e perdeu por 2 a 1, com gols marcados por Ademola Lookman e Ivan Cavaleiro (de pênalti) ainda na etapa inicial para os londrinos. Harvey Barnes descontou no fim.

Com o resultado, o Leicester chega a três jogos oficiais seguidos sem vencer (duas derrotas e um empate) e estaciona nos 18 pontos na Premier League, figurando na quarta posição. Se tivesse vencido pelo placar mínimo, o time estaria empatado em pontos com o líder Tottenham e o Liverpool, ficando em segundo por conta do saldo de gols.

Já o Fulham, que começou a rodada na 18ª colocação e iniciou o jogo na vice-lanterna, chega a sete pontos e salta para o 17º posto, o primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe de Scott Parker, que vinha de dois reveses seguidos no campeonato, soma sua segunda vitória na competição, a primeira como visitante.

Agora, o Leicester voltará suas atenções para a Europa League, competição em que lidera o grupo G e já está classificado com duas rodadas de antecedência. Se vencer o Zorya na Ucrânia, às 14h55 (de Brasília) de quinta-feira, o time irá garantir a primeira colocação da chave. A partida terá transmissão da ESPN e ESPN App.

Leicester City 1 x 2 Fulham

GOLS: Vardy (Leicester); Lookman e Ivan Cavaleiro (Fulham)

LEICESTER CITY: Schmeichel; Fofana, Evans e Fuchs; Justin, Tielemans, Mendy (Iheanacho) e Thomas (Under); Praet (Barnes) e Maddison; Vardy. Técnico: Brendan Rodgers

FULHAM: Areola; De Cordova-Reid, Aina, Andersen, Adarabioyo e Robinson; Loftus-Cheek (Lemina), Reed, Zambo Anguissa e Lookman (Bryan); Cavaleiro (Mitrovic). Técnico: Scott Parker

Ivan Cavaleiro comemora após marcar pelo Fulham Getty Images

– Ademola Lookman fez seu 2º gol pelo Fulham – o outro foi no empate por 1 a 1 com o Sheffield United em 18 de outubro. Ele ainda soma uma assistência em 7 jogos nesta Premier League

-Ivan Cavaleiro fez seu 1º gol nesta Premier League e o 4º na carreira – havia marcado 3 vezes na competição em 2018-19 pelo Wolverhampton

-O Leicester perdeu 3 dos 5 jogos que fez em casa nesta Premier League – havia sido derrotado também por West Ham e Aston Villa

-O Fulham só tinha vencido uma de suas últimas 25 partidas fora de casa na Premier League (21 derrotas e 3 empates). O triunfo tinha sido contra o Bournemouth em abril de 2019

-Vardy deu sua 2ª assistência em 9 jogos nesta Premier League – ele marcou 8 gols

-Harvey Barnes tem 5 gols na temporada, sendo 3 na Premier League

–Finalizações: Leicester City 16 x 10 Fulham

–Finalizações no alvo: Leicester City 3 x 5 Fulham

–Posse de bola: Leicester City 67,3% x 32,7% Fulham

Fulham surpreende

Os mandantes até chegaram a acertar a trave duas vezes no mesmo lance com Tielemans e Fofana aos 19min, mas foram os visitantes que abriram o placar. Aos 30min, Zambo Anguissa disparou desde o campo de defesa e deu um passe primoroso para Lookman, que só tirou de Schmeichel para abrir o placar. A vantagem seria ampliada oito minutos mais tarde, com Ivan Cavaleiro convertendo pênalti. A falta de Fuchs em Cordova-Reid dentro da área só foi apontada após intervenção do VAR.

Nos números, os Foxes fecharam a primeira etapa com mais posse de bola (67,8%) e mais finalizações (8 a 5), mas foram os londrinos que acertaram mais o alvo (4 a 2).

Na volta do intervalo, o técnico Brendan Rodgers colocou Under e Barnes nas vagas de Thomas e Praet. Os Foxes, porém, tiveram dificuldade em superar a defesa adversária, que neutralizou o Leicester para confirmar uma surpreendente vitória do Fulham nesta segunda. De qualquer forma, os londrinos ainda passariam um susto no fim depois que Barnes aproveitou passe de cabeça de Vardy dentro da área para soltar a pancada e estufar a rede. Nada, porém, que impedisse o passeio da zebra.

Classificação

– Leicester City: 4º lugar, com 18 pontos

– Fulham: 17º lugar, com 7 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana.

Sábado, 5/12, 12h*, Fulham x Manchester City

Domingo, 6/12, 11h15*, Sheffield United x Leicester City

*horário de Brasília