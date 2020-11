Leicester faz 4 no Leeds, assume vice-liderança e cola no Liverpool

No último jogo da 7ª rodada da Premier League, o Leicester City venceu o Leeds por 4 a 1, nesta segunda-feira (2), no Elland Road. Com o resultado, os Foxes assumiram a vice-liderança da competição.

Mesmo jogando fora de casa, o Leicester abriu o placar no início do primeiro tempo. Logo aos 2 minutos de jogo, Jamie Vardy aproveitou o passe errado de Koch, driblou o goleiro Meslier e rolou para Harvey Barnes completar para as redes.

O atacante inglês foi o principal nome do confronto. Aos 21 minutos, o camisa 9 recebeu um cruzamento da direita e cabeceou forte na entrada da pequena área, exigindo a defesa de Meslier. No rebote, Youri Tielemans ampliou.

Com a desvantagem no marcador, o Leeds passou a pressionar e dominar as ações da partida. Aos 3 minutos da segunda etapa, Suart Dallas cruzou, ninguém conseguiu desviar e a bola só parou dentro do gol de Kasper Schmeichel. Pouco depois, os donos da casa quase chegaram ao empate com Pablo Hernández, que acertou o travessão.



Mesmo com toda a pressão do time comandado por Marcelo Bielsa, o Leicester marcou o terceiro gol e concretizou a vitória. Aos 36 minutos, o turco Cengiz Under recebeu um grande passe de James Maddison e, na cara de Meslier, deu uma fraca cavadinha que encobriu o goleiro. A bola ia parando na pequena área quando Jamie Vardy apareceu e estufou as redes.

Já nos acréscimos, o Leicester garantiu a goleada com Tielemans. Em cobrança de pênalti, o belga acertou o ângulo direito do Leeds e deixou a partida com números finais.

Com o triunfo, a equipe de Brendan Rodgers subiu para o segundo lugar do Campeonato Inglês, com 15 pontos, um a menos do que o líder Liverpool. O Leeds, por outro lado, se encontra na 12ª colocação, com 10 pontos.

Também nesta segunda-feira, o Fulham venceu o West Bromwich por 2 a 0, no Craven Cottage. Bobby Reid e Oufisayo Aina foram os autores dos gols mandantes.