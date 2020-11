Leicester vence Wolverhampton com gol de Vardy e lidera

Jogando em casa, o Leicester City segurou a pressão no segundo tempo para vencer o Wolverhampton por 1 a 0 e virar o líder isolado da Premier League. A partida, válida pela oitava rodada da competição, foi realizada no King Power Stadium, neste domingo (08/11).

Na primeira etapa, o atacante Vardy marcou um gol de pênalti e errou outra penalidade, defendida por Rui Patrício.

Com o resultado, o time comandado por Brendan Rodgers é o primeiro colocado do Inglês, com 18 pontos, um a mais do que o Liverpool (17), que empatou com o Manchester City, neste domingo.

Os Wolves esão na oitava posição, com 13.

Os donos da casa começaram no ataque e abriram o placar no início do primeiro tempo. Após jogada pela direita, a bola acertou o braço de Kilman dentro da área, e o juiz marcou o pênalti após consultar o VAR.

Aos 15, Vardy cobrou a penalidade com categoria no canto esquerdo do goleiro Rui Patrício, que pulou para o lado direito.

Foi o sétimo gol do atacante na Premier League, que marcou pela primeira vez contra o Wolverhampton na carreira.

O Leicester teve a chance de marcar o segundo gol, aos 38 minutos, depois que o árbitro marcou a penalidade de Nouri em cima de Justin.

Vardy bateu novamente, mas desta vez o goleiro Rui Patrício fez a defesa.

Segundo Tempo

Aos sete minutos da etapa final, Vardy fez jogada pela direita e quando parecia que iria cruzar, o atacante chutou de forma venenosa ao gol de Rui Patrício, que mandou a bola para escanteio.

Os Wolves também levaram perigo nos contra-ataques. Aos 11, Justin errou na saída de jogo, Provence fez boa jogada e deu passe para Pedro Neto, que chutou com força. O goleiro Schmeichel agarrou e não deu rebote.

Ruben Neves levou enorme perigo com um lindo chute no ângulo esquerdo do arqueiro do Leicester, que fez a defesa de mão trocada e mandou a bola para escanteio.

Classificação

– Leicester: 1º lugar, com 18 pontos

– Wolverhampton: 8º lugar, com 13 pontos

Vardy, do Leicester, comemora gol Getty Images

Próximos jogos

Os times voltam a campo pela Premier League após a Data Fifa

Sábado, 21/11, 11h*, Wolverhampton x Southampton

Sábado, 21/11, 11h*, Liverpool x Leicester

*horário de Brasília