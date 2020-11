Lenovo K12 Note é lançado com câmera tripla e Snapdragon 662

A Lenovo apresentou recentemente o smartphone K12 Note, que nada mais é que uma versão renomeada no Moto G9. O produto traz especificações similares ao dispositivo da Motorola, com destaque para a câmera tripla e processador intermediário Snapdragon 662, produzido pela Qualcomm.

O smartphone chega com tela de 6,5” com resolução HD+ (1600 x 720 pixels). As bordas são consideravelmente finas e a câmera frontal de 8 MP está presente em um notch em forma de gota.

Fonte: Gizmochina

Na traseira, o smartphone traz um leitor de digitais e conta com um sistema triplo para captura de imagens. Enquanto o sensor principal possui 48 MP, as soluções secundárias são um módulo de 2 MP para fotos Macro e outro de 2 MP para profundidade.

Bateria potente

O processador Snapdragon 662 presente no dispositivo trabalha com uma bateria potente. O smartphone conta com uma fonte de energia de 5.000 mAh que suporta recarga rápida de 15W por meio de uma entrada USB-C.

As especificações também incluem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e suporte para cartão de memória ou um chip SIM extra. O produto também vem com 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 e entrada para fones de ouvido.

Preço e disponibilidade

O Lenovo K12 Note já está disponível em mercados da Ásia e Oriente Médio em modelos com as cores azul e verde. Em relação ao preço, o produto é vendido por cerca de US$ 160.

Como a Motorola é uma marca forte no Brasil, a tendência é que o aparelho nunca seja lançado por aqui. Ainda assim, os brasileiros são atendidos com smartphones similares na linha Moto G9.