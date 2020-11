Léo Ortiz vibra com gol e explica discussão com jogadores do Santos

A polêmica rolou solta no empate entre Bragantino e Santos. Após marcar o gol do Massa Bruta nos acréscimos, o zagueiro Léo Ortiz provocou os jogadores do Peixe que estavam na linha de fundo e causou irritação.

Na saída do campo, após muita discussão, o capitão do Braga explicou a sua atitude e desabafou.

‘Fico feliz pelo gol. O resultado não foi o que queríamos e merecíamos. Infelizmente no gol deles a bola desviou em mim e entrou, tive a oportunidade de me redimir. Eu reclamei que eles tinham chutado a bola dentro de campo, estamos na Série A, reclamei disso na hora, acabou tendo uma pequena confusão no gol, mas já passou’, afirmou ao Premiere.

Com o empate por 1 a 1, o Red Bull Bragantino está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o adversário é o Botafogo.